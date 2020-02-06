Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.

ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,2% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.
Спрос на облигации компании со стороны инвесторов составил около 3 млрд. долларов США. Ожидается, что облигации получат рейтинг «B» от «S&P» и «B» от «Fitch» в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина.
Доходность еврооблигаций составляет 6,2% годовых, что отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.
«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом», – отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.
«Мы рассматриваем размещение облигаций в крупном объеме по такой низкой цене показателем соответствия деятельности NEQSOL Holding высоким международным стандартам в области финансов, комплаенса и прозрачности, а также свидетельством растущего доверия и интереса к нашей деятельности. Считаю это большим успехом с точки зрения усиления репутации азербайджанских и украинских компаний на международных рынках капитала», - добавил Юсиф Джаббаров.
«Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Украина, но и для всего украинского рынка», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.
Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина. Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.
J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.
NEQSOL Holding ведет деятельность в различных отраслях и странах. Деятельность холдинга охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Казахстан, ОАЭ и др. NEQSOL Holding в своей деятельности придерживается международных стандартов в области финансов и комплаенса, что также подтверждается различными успехами холдинга на международном уровне.
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