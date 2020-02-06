Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8693 RUR   0.0271 GBR   2.2066 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.75 1.14 Brent 55.28 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 06.02.2020 17:11

НАТО ценит вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом – генерал Уолтерс

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился в четверг в Баку с делегаций по главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR), Командующим Европейского командованием Вооруженных Сил США генералом Тодом Уолтерсом.

«Н.Садыков отметил, что основной целью проводимого в различных сферах сотрудничества Азербайджан-НАТО является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, а также в создании единой системы безопасности в общемировом масштабе», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Н.Садыков, подчеркнул, что Армения оккупирует 20% территории Азербайджана, и что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным. Он особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.

Начальник Генерального штаба, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

Генерал Уолтерс, в свою очередь, особо отметил, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Уолтерс добавил, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении очередной встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку», - подчеркивает Минобороны .

В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Встреча командующих НАТО и России в Баку послужит установлению мира и стабильности - президент Азербайджана В ЕС считают НАТО основой европейской обороны - Боррель В НАТО хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном - контр-адмирал Туран Баку и Брюссель обсуждают участие миротворцев Азербайджана в миссии НАТО в Ираке Алиев на встрече с Уолтерсом обсудил сотрудничество Азербайджана с НАТО Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО – Мамедъяров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]