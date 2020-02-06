НАТО ценит вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом – генерал Уолтерс

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился в четверг в Баку с делегаций по главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR), Командующим Европейского командованием Вооруженных Сил США генералом Тодом Уолтерсом.

«Н.Садыков отметил, что основной целью проводимого в различных сферах сотрудничества Азербайджан-НАТО является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, а также в создании единой системы безопасности в общемировом масштабе», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Н.Садыков, подчеркнул, что Армения оккупирует 20% территории Азербайджана, и что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным. Он особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.

Начальник Генерального штаба, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

Генерал Уолтерс, в свою очередь, особо отметил, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Уолтерс добавил, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении очередной встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку», - подчеркивает Минобороны .

В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

А.Азизов