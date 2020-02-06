Встреча командующих НАТО и России в Баку послужит установлению мира и стабильности - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что встреча в Баку главы российского Генштаба Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом будет эффективной и послужит установлению мира и стабильности в регионе.
"Я очень рад, что встречи военных командующих НАТО и России в Баку стали традицией. Мы благодарны НАТО и России за выбор Баку в качестве места встречи. Думаю, это очень верный выбор, который показывает, что мы являемся надежным партнером", - сказал Алиев в четверг на встрече с Уолтерсом.
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