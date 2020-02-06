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Внешняя политика 06.02.2020 17:20

Встреча командующих НАТО и России в Баку послужит установлению мира и стабильности - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что встреча в Баку главы российского Генштаба Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом будет эффективной и послужит установлению мира и стабильности в регионе.

"Я очень рад, что встречи военных командующих НАТО и России в Баку стали традицией. Мы благодарны НАТО и России за выбор Баку в качестве места встречи. Думаю, это очень верный выбор, который показывает, что мы являемся надежным партнером", - сказал Алиев в четверг на встрече с Уолтерсом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]