Россия заинтересована в расширении ВТС с Азербайджаном - Герасимов

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил о важности расширения военного и военно-технического сотрудничества с Азербайджаном.
Такое мнение Герасимов высказал в четверг в Баку на встрече с первым заместитель министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Вооруженных Сил генерал-полковником Наджмеддин Садыковым, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Герасимов отметил, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей", - отмечается в информации.
Собеседники обсудили текущее состояние сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, перспективы развития связей, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию очередной двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе", - подчеркивается в информации.
Садыков, в свою очередь, подчеркнул важную роль глав государств в отношениях между двумя странами, отметил, что сотрудничество основано на взаимном доверии и достигло уровня стратегического партнерства.
"Он добавил, что на государственном уровне принято решение об участии военнослужащих Азербайджанской Армии в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве, и с этой целью ведется активная подготовительная работа", - подчеркивается в информации.
Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. "Он подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права", - отмечается в сообщении.
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