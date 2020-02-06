Турецкая Naturelgaz покупает 100% подразделение SOCAR в Турции по торговле сжиженным природным газом

Топливно-распределительная компания «Socar Turkey Petrol Enerji Dagitim Sanayi ve Ticaret A.S» (SOCAR Dagitim) продала подразделение по торговле сжиженным газом - Socar Turkey LNG Satis.
«Компания Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S заключила договор о покупке компании SOCAR Turkey LNG Satis, являющейся 100%-ной собственностью SOCAR Dagitim. Планируется, что Socar LNG будет объединена с Naturelgaz сразу же после передачи ей акций. Для процесса передачи акций сделка должна быть одобрена Органом по регулированию энергетического рынка Турции и антимонопольного ведомства», - отмечается в сообщении Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S, размещенном на сайте Государственной платформы публичного раскрытия информации Турции.
При этом финансовые условия сделки не приводятся.
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S с 95,5% акций входит в состав Global Investment Holding, и является одним из важных игроков по оптовым продажам газа (CNG/ LNG).Naturelgaz является в Турции владельцем сети газозаправочных станций высокой емкости, большого парка для распределения CNG и крупнейшей инфраструктурой для его хранения. Компания в 2015 году получила лицензию на торговлю LNG. Кроме того, компания осуществляет и трубопроводные поставки газа.
SOCAR Dağıtım занимается коммерческими и розничными продажами топлива, топлива для авиации и морского транспорта, LNG, CNG, OTO CNG.
Н.Аббасова
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