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ТЭК 06.02.2020 18:01

Турецкая Naturelgaz покупает 100% подразделение SOCAR в Турции по торговле сжиженным природным газом

Топливно-распределительная компания «Socar Turkey Petrol Enerji Dagitim Sanayi ve Ticaret A.S» (SOCAR Dagitim) продала подразделение по торговле сжиженным газом - Socar Turkey LNG Satis.

«Компания Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S заключила договор о покупке компании SOCAR Turkey LNG Satis, являющейся 100%-ной собственностью SOCAR Dagitim. Планируется, что Socar LNG будет объединена с Naturelgaz сразу же после передачи ей акций. Для процесса передачи акций сделка должна быть одобрена Органом по регулированию энергетического рынка Турции и антимонопольного ведомства», - отмечается в сообщении Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S, размещенном на сайте Государственной платформы публичного раскрытия информации Турции.

При этом финансовые условия сделки не приводятся.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S с 95,5% акций входит в состав Global Investment Holding, и является одним из важных игроков по оптовым продажам газа (CNG/ LNG).Naturelgaz является в Турции владельцем сети газозаправочных станций высокой емкости, большого парка для распределения CNG и крупнейшей инфраструктурой для его хранения. Компания в 2015 году получила лицензию на торговлю LNG. Кроме того, компания осуществляет и трубопроводные поставки газа.

SOCAR Dağıtım занимается коммерческими и розничными продажами топлива, топлива для авиации и морского транспорта, LNG, CNG, OTO CNG.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]