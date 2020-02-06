Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,26 млн манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 18 субартезианских скважин в Шекинском районе.

Данные работы будут проведены в 15 населенных пунктах с общей численностью населения 116,539 тыс. человек.

А.Мамедов