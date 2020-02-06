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Оборона 06.02.2020 18:15

Глава Генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов

Ситуация в кризисных регионах и предотвращение военных инцидентов обсуждались в четверг в Баку на встрече начальника Генштаба России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса, сообщили в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В последнее время Баку стал местом переговоров высшего военного командования России и НАТО.

Герасимов и Уолтерс встречались в Баку 10 июля 2019 года. Они обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов, сообщили тогда в Минобороны РФ.

26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]