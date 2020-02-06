Глава Генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов

Ситуация в кризисных регионах и предотвращение военных инцидентов обсуждались в четверг в Баку на встрече начальника Генштаба России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса, сообщили в Минобороны РФ.
"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".
В последнее время Баку стал местом переговоров высшего военного командования России и НАТО.
Герасимов и Уолтерс встречались в Баку 10 июля 2019 года. Они обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов, сообщили тогда в Минобороны РФ.
26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
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