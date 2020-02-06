Азербайджан заинтересован в увеличении числа составов швейцарской Stadler Rail AG

Азербайджан планирует увеличить число поездов производства швейцарской компании Stadler Rail AG.

Данный вопрос обсуждался в четверг в Баку в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета директоров компании Stadler Rail AG Петерем Шпулером, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи отмечалось успешное сотрудничество со Stadler Rail AG. Стороны подчеркнули, что использование в Азербайджане современных, комфортных и скоростных поездов способствовало большим изменениям в системе отечественного железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

В ходе беседы также была высказана уверенность в будущем росте числа пассажиров, путешествующих внутри Азербайджана по железной дороге, числа международных перевозок по железной дороге в соседние страны, в частности, по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, и поездок в страны Европы.

«В этой связи была выражена заинтересованность Азербайджана в увеличении в будущем числа поездов, закупаемых у компании Stadler Rail AG», - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) для организации пассажироперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс заказали 30 вагонов у Stadler.

Кроме этого, Stadler и АЖД в ноябре 2019 года подписали контракт стоимостью 115 млн евро на поставку 10 пассажирских поездов Stadler FLIRT. По условиям контракта, 4 поезда будут оснащены дизельно-электрическим приводом и будут использоваться для региональных перевозок, 6 – электропоездов (3 будут задействованы в региональных перевозках, еще три в пригородных).

Согласно контракту, АЖД первые поезда получит в 2022 году. При этом первыми АЖД получит четыре пятивагонных дизель-поезда.

Н.Аббасова