Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8693 RUR   0.0271 GBR   2.2066 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.75 1.14 Brent 55.28 1.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.02.2020 18:25

Комитет ОПЕК+ советует сократить добычу нефти еще на 600 тыс. б/с до июня, Россия взяла паузу на размышление

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с и продлить ограничения до июня 2020 года, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

В настоящее время оценки экспертов оценки падения спроса на нефть из-за коронавируса самые разные - от 3 млн б/с одномоментно до 200 тыс. б/с по году, а некоторые эксперты полагают, что реагировать на такие события не стоит вообще.

Техкомитет, собравшийся на экстренное заседание, должен был заседать 4 и 5 февраля, но продолжил работу еще и 6 февраля.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом.

Планировалось, что после техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участников либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Пока установленной даты нет.

"Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия предложение дополнительно сократить добычу или будет готова только к пролонгации действующего соглашения.

"Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть", - заявил он.

В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.

"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК+" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - сообщалось по итогам разговора. Кремль отмечал, что он состоялся по инициативе Саудовской Аравии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК+, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Комитет ОПЕК+ рекомендует сократить нефтедобычу до июня Комитет ОПЕК+ советует сократить добычу нефти еще на 600 тыс. б/с из-за коронавируса Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 142%: странами ОПЕК на 181%, не-ОПЕК - на 59% - МЭА Ирак существенно снизил добычу нефти в декабре - министр энергетики Саудовской Аравии Страны ОПЕК+ обсудят пропорциональное дополнительное сокращение добычи на I кв. 2020г в рамках сделки - делегат JMMC рекомендовал рассмотреть возможность допсокращения добычи нефти в I кв. на 500 тыс. б/с - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]