Комитет ОПЕК+ советует сократить добычу нефти еще на 600 тыс. б/с до июня, Россия взяла паузу на размышление

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с и продлить ограничения до июня 2020 года, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

В настоящее время оценки экспертов оценки падения спроса на нефть из-за коронавируса самые разные - от 3 млн б/с одномоментно до 200 тыс. б/с по году, а некоторые эксперты полагают, что реагировать на такие события не стоит вообще.

Техкомитет, собравшийся на экстренное заседание, должен был заседать 4 и 5 февраля, но продолжил работу еще и 6 февраля.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом.

Планировалось, что после техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участников либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Пока установленной даты нет.

"Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия предложение дополнительно сократить добычу или будет готова только к пролонгации действующего соглашения.

"Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть", - заявил он.

В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.

"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК+" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - сообщалось по итогам разговора. Кремль отмечал, что он состоялся по инициативе Саудовской Аравии.