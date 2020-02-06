Меры по повышению пенсий, осуществленные в 2019-2020гг, оцениваются более 1 млрд манатов - Бабаев

Меры по улучшению социального положения пенсионеров в Азербайджане, осуществленные в 2019-2020гг, потребуют выделение свыше 1 млрд манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
«В прошлом году минимальная пенсия была увеличена на 72,4%, на что ежегодно необходимо 450 млн манатов. Кроме этого, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовой пенсии. На эти цели в год необходимо 560 млн манатов. Таким образом, принятые в 2019-2020гг шаги позволят дополнительно направить на нужды пенсионеров свыше 1 млрд манатов», - сказал Бабаев на пресс-конференции в четверг.
По его словам, в результате распоряжения страховая часть пенсий будет индексирована на 16,6%.
«В результате средний размер пенсий в Азербайджане увеличится с 262 манатов до 300 манатов», - подчеркнул министр.
Он добавил, что индексация страховой части трудовой пенсии охватит около 1,12 млн пенсионеров.
Бабаев подчеркнул, что индексация страховой части пенсии вступает в силу с 1 января 2020 года.
Президент Алиев 6 февраля подписал распоряжение об индексации страховой части пенсий. В рамках распоряжения индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена в соответствии с темпом роста номинальной заработной платы в Азербайджане в 2019 году. Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2019 год.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году составила 2,6%.
Рост номинальной зарплаты в Азербайджане в 2019 году составил 16,6%.
Х.Насирзаде
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