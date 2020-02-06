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Регион 06.02.2020 18:44

НАТО ожидает от встречи Уолтерса и Герасимова большей предсказуемости в отношениях с РФ

НАТО ожидает, что встреча главкома сил Альянса в Европе Тода Уолтерса и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, состоявшаяся в четверг в Баку, будет содействовать прозрачности и предсказуемости военных отношений России и НАТО, сообщила пресс-служба Генштаба союзных войск альянса (SHAPE) в Монсе (Бельгия).

"Верховный главнокомандующий НАТО и российский начальник Генерального штаба обменялись мнениями об их соответствующих военных действиях и учениях. Два военных руководителя используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности", - говорится в коммюнике SHAPE.

В документе отмечается, что, как и предыдущая, сегодняшняя их встреча "отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российскими военными властями для данной цели".

В SHAPE напоминают, что это вторая встреча генералов Уолтерса и Герасимова. Их первая личная встреча состоялась 10 июля 2019 года.

Стороны договорились использовать военные линии связи и в будущем, сообщает пресс-служба натовского штаба.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]