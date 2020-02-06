НАТО ожидает от встречи Уолтерса и Герасимова большей предсказуемости в отношениях с РФ

НАТО ожидает, что встреча главкома сил Альянса в Европе Тода Уолтерса и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, состоявшаяся в четверг в Баку, будет содействовать прозрачности и предсказуемости военных отношений России и НАТО, сообщила пресс-служба Генштаба союзных войск альянса (SHAPE) в Монсе (Бельгия).

"Верховный главнокомандующий НАТО и российский начальник Генерального штаба обменялись мнениями об их соответствующих военных действиях и учениях. Два военных руководителя используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности", - говорится в коммюнике SHAPE.

В документе отмечается, что, как и предыдущая, сегодняшняя их встреча "отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российскими военными властями для данной цели".

В SHAPE напоминают, что это вторая встреча генералов Уолтерса и Герасимова. Их первая личная встреча состоялась 10 июля 2019 года.

Стороны договорились использовать военные линии связи и в будущем, сообщает пресс-служба натовского штаба.