Нефтяные цены перешли к снижению, Brent на уровне $54,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 подешевели на $0,58 (на 1,05%) - до $54,7 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $0,12 (на 0,24%) - до $50,63 за баррель.
Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с до июня в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегата. В то же время страны ОПЕК+ пока не приняли решения о проведении внеочередной встречи, на которой может быть принято решение о дополнительном снижении.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, России взяла время на оценку рекомендаций JTC.
Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что "нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть" в связи со вспышкой заболевания.
По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фриша, сокращения на 600 тыс. б/с будет недостаточно, если Саудовская Аравия не примет решения уменьшить свою добычу еще больше.
"Россия вряд ли будет участвовать, что не станет проблемой, если Саудовская Аравия сделает больше", - добавил он.
Глава французской Total Патрик Пуянне заявил в четверг, что из-за коронавируса спрос на нефть может сократиться в этом году на 300-400 тыс. б/с. Он считает, что рост спроса может опуститься до 1 млн б/с или ниже.
Отраслевые эксперты в КНР прогнозируют, что потребление нефти в Китае снизится на 25% в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса. Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем 2019 года - такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления, пишет Financial Times.
Нефтяные цены росли ранее в ходе торгов на новостях о том, что Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. С 14 февраля дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%. В результате объявленного снижения пошлины на американскую нефть сократятся до 2,5% с 5%.
"Поскольку миллионы человек находятся на карантине из-за коронавируса, а экономическая активность замедляется, Китай будет сокращать импорт нефти в любом случае, поэтому снижение пошлин будет иметь меньшее значение для увеличения закупок", - считает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл.
Глава Генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов
Россия заинтересована в расширении ВТС с Азербайджаном - Герасимов
Россия сделает все для военного сближения с Азербайджаном - Герасимов
Брат Тельмана Исмаилова получил 17 лет колонии по делу об убийстве двух бизнесменов
Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будут отменять соревнования из-за коронавируса
Меры по повышению пенсий, осуществленные в 2019-2020гг, оцениваются более 1 млрд манатов - Бабаев
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Зеленский обещает решить проблемы угольной отрасли Украины
Число конфликтных ситуаций между военными РФ и США в Сирии растет - госдеп
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Владельцам карт Visa Platinum банка ВТБ (Азербайджан) доступна новая услуга чат-консьерж
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе