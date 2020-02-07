Макрон призывает к обеспечению независимости Европы в стратегически важных сферах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил о необходимости того, чтобы Европа удерживала контроль над стратегически важной инфраструктурой.

"Свобода действий Европы, оборона и безопасность Европы не может опираться исключительно на военную составляющую", - сказал Макрон, выступая в Париже.

Он указал, что для этого необходимо сделать Европу независимой и в других сферах.

"Чтобы построить завтрашнюю Европу, действующие у нас нормы и правила не могут быть под американским контролем, наша инфраструктура не может находиться под контролем китайского капитала, и наши цифровые сети не могут быть под давлением со стороны России", - отметил президент Франции.

Макрон отметил, что Европа должна обеспечивать сама контроль над своими энергетическими структурами. По его словам, необходим "европейский суверенитет" по таким вопросам.

"Нам также нужно укрепить независимость Европы в сфере технологий и ее способность быть на передовых позициях при будущих стратегических прорывах (в сфере науки и техники - ИФ)", - добавил он.

Европа, по его словам, должна "обеспечивать себе свободный доступ в космос и сама устанавливать стандарты для своих предприятий",