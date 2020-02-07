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Дальнее зарубежье 07.02.2020 16:43

Трамп рассказал, что похвалил Си Цзиньпина за борьбу против коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал в пятницу, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином похвалил его за усилия по борьбе против распространения коронавируса.

"У меня был продолжительный и очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си (Цзиньпином - ИФ)", - написал Трамп в Twitter.

"В Китае отличная дисциплина, а председатель Си (Цзиньпин - ИФ) уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - отметил Трамп.

По словам Трампа, Си Цзиньпин "мощно сфокусирован на руководстве контратакой против коронавируса".

"Просто никогда не бывает, но он добьется успеха, особенно на фоне того, что становится теплее, и вирус, надеюсь, станет слабее, а потом - вообще исчезнет", - отметил Трамп.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]