Трамп рассказал, что похвалил Си Цзиньпина за борьбу против коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал в пятницу, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином похвалил его за усилия по борьбе против распространения коронавируса.

"У меня был продолжительный и очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си (Цзиньпином - ИФ)", - написал Трамп в Twitter.

"В Китае отличная дисциплина, а председатель Си (Цзиньпин - ИФ) уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса - ИФ), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь", - отметил Трамп.

По словам Трампа, Си Цзиньпин "мощно сфокусирован на руководстве контратакой против коронавируса".

"Просто никогда не бывает, но он добьется успеха, особенно на фоне того, что становится теплее, и вирус, надеюсь, станет слабее, а потом - вообще исчезнет", - отметил Трамп.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек.