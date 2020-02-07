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Здравоохранение 07.02.2020 18:49

Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса

В мире наблюдается серьезный дефицит масок и других средств защиты от распространения нового коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.

Также западные СМИ сообщали о нехватках масок в некоторых магазинах в США и Канаде.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВОЗ, МАСКИ, НЕХВАТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]