Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса

В мире наблюдается серьезный дефицит масок и других средств защиты от распространения нового коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.
СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.
Также западные СМИ сообщали о нехватках масок в некоторых магазинах в США и Канаде.
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