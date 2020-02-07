Члены российской делегации, наконец, прибыли в Сочи, где встречаются Путин и Лукашенко

Представители правительства и администрации президента РФ во второй половине дня в пятницу прибыли в Сочи, где уже несколько часов проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Российская делегация не смогла прилететь из Москвы к началу встречи двух лидеров из-за нелетной погоды сначала в столице, а потом в Сочи. Самолет с делегацией и журналистами совершил посадку в аэропорту Кавказских Минеральных вод, откуда после дозаправки снова отправился в Сочи.
Президенты тем временем позавтракали и беседуют один на один. Их встреча проходит в горном кластере Сочи.
В ходе переговоров Лукашенко заявил, что рассчитывает продолжить обсуждение актуальных тем двусторонних отношений, когда к президентам присоединятся члены делегации. В ее составе, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич.
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