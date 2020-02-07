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СНГ 07.02.2020 17:11

Члены российской делегации, наконец, прибыли в Сочи, где встречаются Путин и Лукашенко

Представители правительства и администрации президента РФ во второй половине дня в пятницу прибыли в Сочи, где уже несколько часов проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Российская делегация не смогла прилететь из Москвы к началу встречи двух лидеров из-за нелетной погоды сначала в столице, а потом в Сочи. Самолет с делегацией и журналистами совершил посадку в аэропорту Кавказских Минеральных вод, откуда после дозаправки снова отправился в Сочи.

Президенты тем временем позавтракали и беседуют один на один. Их встреча проходит в горном кластере Сочи.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что рассчитывает продолжить обсуждение актуальных тем двусторонних отношений, когда к президентам присоединятся члены делегации. В ее составе, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]