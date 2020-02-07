Идеи Макрона насчет стратегической стабильности и ядерного сдерживания нуждаются в изучении, заявляют в ЕС

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно стратегической стабильности и ядерного сдерживания требуют изучения, прежде чем формулировать позицию Евросоюза, заявила Виржини Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Нужно немного времени, чтобы правильно понять, каковы эти предложения, прежде чем делать оценки и решать, в какой мере можно ответить на то, что предложил президент Макрон", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать речь французского президента.

На дополнительный вопрос о возможной доктрине ЕС о ядерном оружии в Европе, про которое говорил Макрон, Баттю ответила: "Насколько я знаю, у Европейского союза нет консолидированной позиции по этому вопросу". При этом она заметила, что не уверена в точности своего ответа.

Глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер добавил: "В любом случае, для выступления такого значения лучше взять время на размышление, чем реагировать по горячему следу сразу после того, как оно было произнесено".

В своем выступлении Макрон, в частности, заявил, что заключение в будущем соглашения по стратегической стабильности в Европе не имеет смысла, если в нем не будет участвовать европейская сторона. "Европейцы должны быть стороной-подписантом будущего соглашения", - сказал Макрон в пятницу в Париже. Он предупредил, что европейские страны не могут оставаться зрителями перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений, призвав разработать международную программу контроля над вооружениями.

"Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", - сказал президент Франции, призвав европейские страны активно действовать в сфере обеспечения контроля над вооружениями в мире.

"Европейцы должны коллективно осознать, что в отсутствии законодательной базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой обычных вооружений, и даже ядерных вооружений, на своей собственной земле", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что сокращение ядерного арсенала Франции дает ей право требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению, которое было бы постепенным, заслуживающим доверия и проверяемым.

Макрон также заявил, что крайне важно добиться продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между РФ и США, срок которого истекает в 2021 году.