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Дальнее зарубежье 07.02.2020 17:29

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш в пятницу отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США.

"Я прекращаю свою предвыборную кампанию, но наша борьба против культа (президента США Дональда - ИФ) Трампа только начинается. Я намерен делать все возможное, чтобы разгромить Трампа и его пособников в ноябре", - написал Уолш в Twitter.

На этой неделе в США прошли первые кокусы, внутрипартийные собрания, участники которых голосуют за делегатов, чтобы те впоследствии выбрали кандидата в президенты от партии.

На внутрипартийных выборах в Айове Трампу удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников - Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Уолш - бывший конгрессмен от штата Иллинойс. Ранее он уже выступал с призывами к республиканцам сместить Трампа с поста президента. В то же время на выборах 2016 года он голосовал за Трампа, однако, свой выбор он объяснил лишь тем, что "Трамп - это не Хиллари Клинтон".

Президентский выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КОНКУРЕНТ, ВЫБЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]