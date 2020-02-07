Турция стягивает военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Колонна турецкой военной техники прибыла в пятницу в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб, сообщает агентство Associated Press.

По сообщению агентства "Анадолу", Турция перебрасывает силы к наблюдательным пунктам в Идлибе. В частности, в сирийскую провинцию направлены бойцы спецназа.

По данным близким к оппозиции наблюдателям, турецкие подкрепления прибыла в район к западу от Саракиба. Контроль над этим городом ранее на этой неделе установили правительственные силы Сирии.

Отмечается, что Саракиб имеет важное стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком.

В настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

Эрдоган, говоря о сирийской армии, подчеркнул, что без поддержки РФ Дамаск беззащитен в воздухе, а без Ирана - и на суше.