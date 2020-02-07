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Дальнее зарубежье 07.02.2020 19:27

Патрушев считает договоренности Помпео и Гуайдо попыткой США "подбодрить" оппозицию в Венесуэле

США пытаются "подбодрить" антиправительственные силы в Венесуэле на фоне укрепления позиций президента страны Николаса Мадуро, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так он прокомментировал заявление Госдепа США о том, что госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо согласились по итогам встречи в Вашингтоне удвоить усилия, направленные на отстранение от власти президента Венесуэлы Мадуро.

"Упомянутые заявления американской стороны - ни что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей", - сказал Патрушев журналистам в пятницу.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которого США считает "временным президентом Венесуэлы".

Как сообщили в госдепартаменте, Помпео и Гуайдо "договорились удвоить усилия для того, чтобы обеспечить народу Венесуэлы то, чего они добиваются годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране. В Вашингтоне также заявляли, что не исключают введения санкций в отношении "Роснефти".

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]