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СНГ 07.02.2020 19:08

Украина ведет переговоры с правительством КНР об эвакуации 50 человек из Уханя

Украина ведет переговоры с правительством Китайской народной республики относительно разрешения на эвакуацию украинцев из Уханя, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР", - сказал он.

По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.

По предварительной информации эвакуации ожидает около 50 человек, отметил он.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что Украина сформировала дополнительный заказ 30 тест-систем по диагностике нового коронавируса у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы уже получили тест-системы для диагностики коронавируса. Также мы сформировали дополнительный заказ у ВОЗ. Ожидаем, что на следующей неделе нам поставят около 30 тест-систем, которые распределят по регионам. Кроме того, мы формируем еще один дополнительный резервный заказ у Национального центра контроля и мониторинга за заболеваниями (США) - мы ожидаем что у нас будет одна или две тест-системы для диагностики по меньшей мере 700 случаев коронавируса на уровне государства, если будет такая необходимость. Срок годности - два года. Этих тест-систем будет достаточно для оперативного реагирования", - сказал Кузин.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]