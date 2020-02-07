Украина ведет переговоры с правительством КНР об эвакуации 50 человек из Уханя

Украина ведет переговоры с правительством Китайской народной республики относительно разрешения на эвакуацию украинцев из Уханя, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР", - сказал он.

По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.

По предварительной информации эвакуации ожидает около 50 человек, отметил он.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что Украина сформировала дополнительный заказ 30 тест-систем по диагностике нового коронавируса у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы уже получили тест-системы для диагностики коронавируса. Также мы сформировали дополнительный заказ у ВОЗ. Ожидаем, что на следующей неделе нам поставят около 30 тест-систем, которые распределят по регионам. Кроме того, мы формируем еще один дополнительный резервный заказ у Национального центра контроля и мониторинга за заболеваниями (США) - мы ожидаем что у нас будет одна или две тест-системы для диагностики по меньшей мере 700 случаев коронавируса на уровне государства, если будет такая необходимость. Срок годности - два года. Этих тест-систем будет достаточно для оперативного реагирования", - сказал Кузин.