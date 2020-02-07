Генконсульство РФ в Гуанчжоу призывает россиян, находящихся на юге Китая, вернуться на родину

Генконсульство РФ в Гуанчжоу призвало россиян в случае отсутствия острой необходимости присутствия на юге Китая вернуться на родину.
"Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию на юге Китая, в случае отсутствия острой необходимости далее пребывать в провинциях консульского округа (Гуандун, Хайнань, Юаньнань, Фуцзянь, Цзяньси и Гуанси-Чжуанский автономный район), обращаемся к вам с призывом воспользоваться имеющимся регулярным авиационным сообщением (рейсы в Москву осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот" из городов Гуанчжоу, Шанхай и Пекин) и в инициативном порядке покинуть территорию КНР", - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в пятницу на его официальном сайте.
Россиян, которые в силу рабочих или семейных обстоятельств не могут покинуть территорию юга Китая, генконсульство призвало "не пренебрегать заполнением электронного заявления о постановке на консульский учет и сделать это максимально быстро". "Данная информация позволит сотрудникам Генконсульства, в случае осложнения эпидемиологической обстановки, оперативно связаться с каждым из вас", - сказали в генконсульстве.
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