Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.02.2020 20:16

Генконсульство РФ в Гуанчжоу призывает россиян, находящихся на юге Китая, вернуться на родину

Генконсульство РФ в Гуанчжоу призвало россиян в случае отсутствия острой необходимости присутствия на юге Китая вернуться на родину.

"Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию на юге Китая, в случае отсутствия острой необходимости далее пребывать в провинциях консульского округа (Гуандун, Хайнань, Юаньнань, Фуцзянь, Цзяньси и Гуанси-Чжуанский автономный район), обращаемся к вам с призывом воспользоваться имеющимся регулярным авиационным сообщением (рейсы в Москву осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот" из городов Гуанчжоу, Шанхай и Пекин) и в инициативном порядке покинуть территорию КНР", - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в пятницу на его официальном сайте.

Россиян, которые в силу рабочих или семейных обстоятельств не могут покинуть территорию юга Китая, генконсульство призвало "не пренебрегать заполнением электронного заявления о постановке на консульский учет и сделать это максимально быстро". "Данная информация позволит сотрудникам Генконсульства, в случае осложнения эпидемиологической обстановки, оперативно связаться с каждым из вас", - сказали в генконсульстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Поставки в Китай газа по "Силе Сибири" выводят двустороннее энергосотрудничество на новый уровень - Путин Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского газа в Китай по "Силе Сибири" Путин и Си Цзиньпин в декабре запустят "Силу Сибири" в режиме телемоста Завершение строительства наиболее востребованных участков транспортного коридора Европа-Западный Китай планируется в 2024 г. - Дитрих США не должны отставать от России и Китая в разработке систем искусственного интеллекта - глава Пентагона Иран пообещал вскоре провести военно-морские учения с участием России и Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]