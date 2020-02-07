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Дальнее зарубежье 07.02.2020 20:01

В Нью-Джерси из-за подозрений на коронавирус госпитализировали четырех китайцев с круизного лайнера

Медицинские службы американского штата Нью-Джерси из-за подозрений на возможное наличие коронавируса отправили в карантин четырех граждан КНР, которые путешествовали на круизном лайнере по Карибскому морю, сообщил телеканал NBC.

Всего на борту судна находились 27 граждан Китая. По итогам проверок у 23 из них признаков вируса не обнаружили, после чего пассажиров отправили в международный аэропорт Ньюарк Либерти для последующего вылета в пятницу в Китай.

Круизный лайнер, покинувший Бейонн (штат Нью-Джерси) еще 27 января, пришвартовался в гавани Нью-Джерси в пятницу утром.

Мэр Бейонна Джимми Дэвис в свою очередь сообщил, что ни один из граждан КНР - пассажиров круизного лайнера - не является выходцем из Ухани и не бывал в последнее время в этом городе, который считается эпицентром распространения коронавируса.

NBC напоминает, что в среду в США был идентифицирован 12 случай заболевания коронавирусом - в штате Висконсин.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек.

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Тэги: США, ЛАЙНЕР, ПАССАЖИРЫ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]