В Нью-Джерси из-за подозрений на коронавирус госпитализировали четырех китайцев с круизного лайнера

Медицинские службы американского штата Нью-Джерси из-за подозрений на возможное наличие коронавируса отправили в карантин четырех граждан КНР, которые путешествовали на круизном лайнере по Карибскому морю, сообщил телеканал NBC.
Всего на борту судна находились 27 граждан Китая. По итогам проверок у 23 из них признаков вируса не обнаружили, после чего пассажиров отправили в международный аэропорт Ньюарк Либерти для последующего вылета в пятницу в Китай.
Круизный лайнер, покинувший Бейонн (штат Нью-Джерси) еще 27 января, пришвартовался в гавани Нью-Джерси в пятницу утром.
Мэр Бейонна Джимми Дэвис в свою очередь сообщил, что ни один из граждан КНР - пассажиров круизного лайнера - не является выходцем из Ухани и не бывал в последнее время в этом городе, который считается эпицентром распространения коронавируса.
NBC напоминает, что в среду в США был идентифицирован 12 случай заболевания коронавирусом - в штате Висконсин.
В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек.
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