Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 6,00%

ЦБ РФ в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, по итогам февральского заседания совета директоров снижение составило 25 базисных пунктов - до 6%.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года", - говорится в сообщении Банка России.

ЦБ не стал давать дополнительных сигналов перед февральским заседанием совета директоров, при этом большинство аналитиков ожидало снижения ключевой ставки на 25 б.п.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.