Дипмиссия РФ в Таллине благодарит Эстонию за спасение российских моряков, оформляет документы на их выезд

Посольство Российской Федерации в Таллине выразило благодарность департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.

"Посольство выражает благодарность департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков", - говорится в распространенном в пятницу сообщении дипмиссии.

Оно сообщает, что в ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно "Поньгома" (экипаж - семь человек, все граждане России, порт приписки - Санкт-Петербург) потерпело бедствие и затонуло в 15 милях от берегов Эстонии.

Пять моряков во главе с капитаном В.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других - в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию, проинформировало посольство.