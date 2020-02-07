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СНГ 07.02.2020 21:34

Дипмиссия РФ в Таллине благодарит Эстонию за спасение российских моряков, оформляет документы на их выезд

Посольство Российской Федерации в Таллине выразило благодарность департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.

"Посольство выражает благодарность департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков", - говорится в распространенном в пятницу сообщении дипмиссии.

Оно сообщает, что в ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно "Поньгома" (экипаж - семь человек, все граждане России, порт приписки - Санкт-Петербург) потерпело бедствие и затонуло в 15 милях от берегов Эстонии.

Пять моряков во главе с капитаном В.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других - в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию, проинформировало посольство.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, МОРЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]