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СНГ 07.02.2020 21:45

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты

Жевательные конфеты с превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот выявлены в продаже в городе Гродно (Белоруссия), сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

"В результате испытаний в аккредитованной лаборатории при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, установлено использование при производстве российских конфет жевательных с начинкой "Fruzzy Duo" масложирового сырья с превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении на сайте инспекции.

Там уточняется, что "содержание транс-изомеров жирных кислот в конфетах превысило допустимый уровень в 2,3 раза".

По результатам проверки Гродненская областная инспекция выдала торговому объекту предписание о запрете реализации этой партии конфет.

Также направлена информация в Госстандарт о внесении жевательных конфет с начинкой "Fruzzy Duo" в информационный ресурс "Опасная продукция".

Изготовителем данных конфет является АО "Би-энд-би" (Подольск).

Согласно инфоресурсу "Опасная продукция", в начале февраля в него также была внесена продукция АО "Кондитерская фабрика "Пермская" - пастилки "Вишневые" и "Сливовые" - за несоответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В этих изделиях, в частности, было обнаружено превышение допустимого уровня содержания консерванта диоксида серы.

В текущем году в этот реестр также попала продукция и ряда других производителей из РФ (кондитерские изделия, рыбные консервы, сок).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КОНФЕТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]