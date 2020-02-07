Президент Эстонии заблокировала законопроект о пенсионной реформе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) приняла решение не провозглашать (подписывать) разработанный правительство и принятый парламентом законопроект о пенсионной реформе и вернула его на повторное рассмотрение в высший орган законодательной власти.

"Я проанализировала [законопроект] только и исключительно в контексте Конституции. Мое мнение о содержании самой реформы не имеет значения. Конституция возлагает на президента задачу контролировать правовое пространство. И ущемления Конституции достаточно большие, чтобы вернуть закон в парламент", - сказала президент на пресс-конференции в пятницу.

Согласно законодательству, парламент может либо внести поправки в принятый законопроект, либо принять его снова без поправок. Затем президент может в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.

Если Государственный суд решит, что законопроект не противоречит конституции, президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же суд сочтет, что права глава государства, то депутаты парламента должны будут или отложить закон, либо начать весь процесс принятия заново и внести в него требуемые поправки.

Законопроект, предусматривающий перевод второй пенсионной ступени (накопительной пенсии) на добровольную основу, эстонский парламент принял 29 января после многочасового обсуждения. "За" проголосовали 56 депутатов, против - 45. Всего в парламенте 101 депутат.

Разработавшее законопроект правительство увязало при голосовании его принятие с вотумом доверия.

В случае, если пенсионная реформа вступит в силу, то присоединение ко второй ступени пенсионного страхования или выход из нее станет с 2021 года добровольным для всех.

При достижении пенсионного возраста каждый сам решает: изымать все накопленные средства сразу, по частям или сделать пенсию пожизненной, когда деньги делятся на годы из расчета средней продолжительности жизни.

Желающие выйти из второй ступени могут получить накопленные пенсионные средства, уплатив подоходный налог в размере 20%. Первые такие выплаты будут произведены в сентябре 2021 года.

Для тех, кто не пожелает выходить из второй ступени или захочет к ней присоединиться, все останется по-прежнему.