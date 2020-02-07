SOCAR эвакуирует около 1 тыс. сотрудников из-за ухудшения погодных условий на море

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) эвакуировала около 1 тыс. нефтяников в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госнефтекомпании.

«В вечерние часы пятницы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Скорость ветра в море усилится до 35-40 м/с. В этой связи SOCAR максимально усилила все меры безопасности и приступила к эвакуации персонала. На берег уже эвакуировано с морских платформ около 1 тыс. нефтяников», - сообщили в компании.

По информации SOCAR, в связи с предстоящим ухудшением погоды также приостановлены все работы, проводимые на открытых участках морских платформ и эстакад.

«Вокруг морских платформ осуществляется регулярное дежурство, в том числе судами МЧС. Нефтяники будут возвращены на рабочие места с улучшением погодных условий», - сообщили в SOCAR.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в ночь с 7 на 8 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий, в Баку и на Абшеронском полуострове южный ветер сменится сильным северным.

С 9 февраля до полудня 10 февраля максимальная скорость ветра составит 30-35 м\с, а местами – 38-40 м\с.

Департамента рекомендует населению некоторое время быть более внимательными, не парковать машины под большими деревьями, обходить стороной строительные участки, не пускать пожилых людей и детей без сопровождения на улицу.

Осадки, ожидаемые в Баку и на Абшероне 8 февраля, 9 февраля могут перейти в снег и мокрый снег, которые местами могут принять интенсивный характер.

Н.Аббасова