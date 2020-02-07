В центре Баку в жилом доме произошел взрыв, пострадало от 3 до 7 человек - СМИ

В жилом доме в центре Баку произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщают азербайджанские СМИ.

Инцидент произошел в районе Ичеришехер (Старый город).

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали от 3 до 7 человек, все они доставлены в больницу с ожогами.