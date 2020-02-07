Казахстанский госфонд Самрук-Казына в 2019 г. увеличил чистую прибыль на 9%

Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,2 трлн тенге.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем ФНБ Ахметжаном Есимовым, активы фонда в прошлом году выросли на 10% - до 26,5 трлн тенге, доходы от реализации - на 6%, до 10,7 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" в минувшем году сократил размер внешнего долга на 12,4%, до $13,4 млрд. Операционная прибыль составила 922 млрд тенге, превысив плановый показатель на 20,5%. Чистый доход фонда составил 1,256 млрд тенге, что на 38% больше запланированного показателя.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году путем слияния акционерных обществ "Фонд устойчивого развития "Казына" и "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта".

В 2018 году чистая прибыль "Самрук-Казына" по МСФО выросла в 1,7 раза к показателю 2017 года - до 1,243 трлн тенге, активы - на 5,4%, до 25,645 трлн тенге.

Официальный курс на 7 февраля - 377,56 тенге/$1.