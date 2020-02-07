Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство нового моста через реку Бум, на завершение реконструкции 2-хкилометровой автодороги, ведущей к поселку Бум.
Эти работы позволят улучшить автодорожную связь с центром района 11 населенных пунктов, в которых проживают 20 тыс. человек.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капвложений.
Х.Насирзаде
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