Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство нового моста через реку Бум, на завершение реконструкции 2-хкилометровой автодороги, ведущей к поселку Бум.

Эти работы позволят улучшить автодорожную связь с центром района 11 населенных пунктов, в которых проживают 20 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде