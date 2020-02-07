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07.02.2020 18:05

Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство нового моста через реку Бум, на завершение реконструкции 2-хкилометровой автодороги, ведущей к поселку Бум.

Эти работы позволят улучшить автодорожную связь с центром района 11 населенных пунктов, в которых проживают 20 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2020 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]