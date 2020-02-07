Утечка газа стала причиной взрыва в пустующем жилом доме в центре Баку, госпитализировано до 7 человек

Утечка газа стала причиной взрыва в пустующем жилом доме в центре Баку в районе Ичеришехер (Старый город), сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По данным корреспондента агентства, с различными ожогами в больницу отправлены 6-7 человек, которые находились рядом с местом взрыва. У большинства из них ожоги и травмы незначительные.

На месте инцидента находится сотрудники МЧС, министерства здравоохранения и др. госорганы.

А.Азизов