Туркомпании в Азербайджане обяжут страховать ответственность перед третьими лицами

Туристические компании и операторы, действующие в Азербайджане, должны будут страховать свою ответственность перед третьими лицами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков.

«В настоящее время в Азербайджане основная цель состоит в повышении качества туристических услуг и довольства туристов. С этой целью подготовлен законопроект «О туризме», в котором одним из основных условий является страхование гражданской ответственности туристических агентов и операторов», - отметили в АSA.

В Ассоциации подчеркнули, что данный вопрос был обсужден на встрече с представителями Госагентства по туризму (ГАТ).

«Были обсуждены такие вопросы, как польза от применения данного страхового продукта, возможные риски и проблемы», - сообщили в Ассоциации.

А.Мамедов