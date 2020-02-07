Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 07.02.2020 18:25

Туркомпании в Азербайджане обяжут страховать ответственность перед третьими лицами

Туристические компании и операторы, действующие в Азербайджане, должны будут страховать свою ответственность перед третьими лицами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков.

«В настоящее время в Азербайджане основная цель состоит в повышении качества туристических услуг и довольства туристов. С этой целью подготовлен законопроект «О туризме», в котором одним из основных условий является страхование гражданской ответственности туристических агентов и операторов», - отметили в АSA.

В Ассоциации подчеркнули, что данный вопрос был обсужден на встрече с представителями Госагентства по туризму (ГАТ).

«Были обсуждены такие вопросы, как польза от применения данного страхового продукта, возможные риски и проблемы», - сообщили в Ассоциации.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, СТРАХОВАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]