Путин и Лукашенко прервали переговоры для игры в хоккей

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.
Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко - под номером один. Игре предшествовала разминка. Президент Белоруссии вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков шайбой в сторону журналистов.
Лукашенко и Путин уже не в первый раз вместе выходят на лед. Год назад в Сочи в феврале 2019 года они также продолжили трёхдневные переговоры игрой в хоккей.
Президент РФ периодически приглашает своих зарубежных коллег сыграть с ним в хоккей, причем президента союзной Белоруссии - чаще других.
Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.
Накануне прошлого Нового года, 29 декабря 2018 года, Путин позвал Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле. Тогда президент Белоруссии не смог составить компанию Путину на катке Красной площади, поскольку его ждали дома неотложные дела. Но президенты договорились сыграть в хоккей и вместе покататься на лыжах в Сочи, что и сделали.
Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что тренировки проходили нечасто - иногда один раз в неделю, иногда раз в две недели, но бывало и несколько дней подряд. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи, В.Путин заезжал на тренировку по дороге домой.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Глава Генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов
Россия заинтересована в расширении ВТС с Азербайджаном - Герасимов
Итальянская Eni снизила добычу в Ливии почти в два раза
НБУ ожидает снижения импорта газа Украиной в 2020г в 3 раза из-за больших запасов в ПХГ
Суд не стал исключать из реестра требования Сбербанк и его структуры к Антипинскому НПЗ на 31 млрд руб.
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Идеи Макрона насчет стратегической стабильности и ядерного сдерживания нуждаются в изучении, заявляют в ЕС
Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию
Турция стягивает военную технику и спецназ на северо-запад Сирии
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе