Потребность Украины в валюте на выплаты по долгу в 2020г превышает $9 млрд - НБУ

Потребность Украины в валютных средствах на выплату долговых обязательств в 2020 году, с учетом обслуживания валютного долга, превышает $9 млрд, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Согласно прогнозам НБУ, общая финансовая потребность государственного бюджета Украины в 2020 году, связанная с долговыми операциями, уменьшится до 9,9% ВВП по сравнению с 11,7% ВВП в 2019 году.

Несмотря на значительные запланированные внешние привлечения, ожидается дальнейшее снижение соотношения государственного и гарантированного государством долга к ВВП и изменение валютной структуры долга в сторону увеличения доли в гривне.

"В целом, по оценке НБУ, фискальная политика в 2020 году будет оставаться близкой к нейтральной. В то же время разовая природа компенсаторов, которые давали возможность удерживать умеренный дефицит бюджета в 2018-2020 годах, актуализирует необходимость разработки среднесрочного бюджета на основе консервативных подходов и сбалансированных рисков", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по данным министерства финансов, отношение государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП на конец 2019 года составляло около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.