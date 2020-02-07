Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.02.2020 23:32

Потребность Украины в валюте на выплаты по долгу в 2020г превышает $9 млрд - НБУ

Потребность Украины в валютных средствах на выплату долговых обязательств в 2020 году, с учетом обслуживания валютного долга, превышает $9 млрд, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Согласно прогнозам НБУ, общая финансовая потребность государственного бюджета Украины в 2020 году, связанная с долговыми операциями, уменьшится до 9,9% ВВП по сравнению с 11,7% ВВП в 2019 году.

Несмотря на значительные запланированные внешние привлечения, ожидается дальнейшее снижение соотношения государственного и гарантированного государством долга к ВВП и изменение валютной структуры долга в сторону увеличения доли в гривне.

"В целом, по оценке НБУ, фискальная политика в 2020 году будет оставаться близкой к нейтральной. В то же время разовая природа компенсаторов, которые давали возможность удерживать умеренный дефицит бюджета в 2018-2020 годах, актуализирует необходимость разработки среднесрочного бюджета на основе консервативных подходов и сбалансированных рисков", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по данным министерства финансов, отношение государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП на конец 2019 года составляло около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОЛГ, ВАЛЮТА


Похожие новости


Украина должна выплатить $27 млрд долгов за четыре года - премьер Россия рассчитывает на посредничество Германии в вопросе долга Украины, переговоры идут - Силуанов Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре - премьер Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России к Украине по долгу МВФ признала украинский долг России суверенным, а не коммерческим МВФ ожидает, что РФ и Украина вступят в прямые переговоры по реструктуризации долга на $3 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]