Лидер иракских шиитов призвал службы безопасности защищать мирных протестующих в Ираке

Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - в пятницу призвал службы безопасности Ирака исполнить свой долг и защитить участников мирных протестов в стране.

"(Эти службы - ИФ) должны нести ответственность за поддержание безопасности и стабильности, за защиту мирных протестов и мест их проведения, за разоблачение агрессоров и лазутчиков", - приводит агентство Associated press (AP) слова ас-Систани, переданные представителем аятоллы на пятничной молитве в городе Эн-Наджаф.

Также аятолла повторил призыв к иракским властям как можно скорее сформировать новое правительство, удовлетворив требования демонстрантов.

AP напоминает, что такие заявления ас-Систани прозвучали после того, как в минувшую среду в результате столкновений между протестующими и сторонниками шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра в Эн-Наджафе погибли не менее восьми протестующих, а еще 52 человека получили ранения. Аятолла в пятницу прямо осудил этот всплеск насилия.

Агентство отмечает, что поначалу ас-Садр выступал на стороне протестующих, но после того как пост премьер-министра предложили Мухаммеду Аллави - кандидату, которого поддерживал ас-Садр - он предпочел протестам заключение договоренностей с иракскими политическими элитами.

Однако, указывает AP, сторонники ас-Садра на улицах зачастую стали получать противоречивые распоряжения о дальнейших действиях. Неопределенная ситуация в итоге вылилась в столкновения между последователями этого духовного лица и протестующими - в Багдаде и провинциях южного Ирака.

Тем временем, у Мухаммеда Аллави, которого предложили назначить на должность премьера на прошлой неделе, есть 30 дней на то, чтобы представить кабинет министров и правительственную программу. Их затем должен одобрить иракский парламент.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.