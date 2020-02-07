В Еврокомиссии выразили обеспокоенность политическим противостоянием в Грузии

ЕС признает приверженность Грузии реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но указывает ей на политический раскол в стране и необходимость интенсификации реформ, следует из четвертого ежегодного доклада о выполнении этого соглашения, опубликованного в пятницу в Брюсселе.
"Грузия остается важным и заслуживающим доверия партнером Европейского союза. Мы будем внимательно следить за развитием политической ситуации в течение ближайших месяцев, учитывая тревожный рост политических разногласий в этой стране. Мы рассчитываем на сохранение равных условий для всех и плюрализм в медиа-среде на выборах, которые состоятся в течение этого года", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит в коммюнике Европейская комиссия.
Боррель добавил, что Европейский союз "твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".
В опубликованном в процессе подготовки к предстоящему весной Совету ассоциации ЕС-Грузия докладе отмечается, что "предстоящие месяцы будут решающими для Грузии в борьбе, которую она ведет против растущего политического раскола, и в демонстрации своей приверженности осуществлению предпринятых реформ, в частности, по избирательным и судебным вопросам".
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