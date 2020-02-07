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Регион 07.02.2020 19:01

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность политическим противостоянием в Грузии

ЕС признает приверженность Грузии реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но указывает ей на политический раскол в стране и необходимость интенсификации реформ, следует из четвертого ежегодного доклада о выполнении этого соглашения, опубликованного в пятницу в Брюсселе.

"Грузия остается важным и заслуживающим доверия партнером Европейского союза. Мы будем внимательно следить за развитием политической ситуации в течение ближайших месяцев, учитывая тревожный рост политических разногласий в этой стране. Мы рассчитываем на сохранение равных условий для всех и плюрализм в медиа-среде на выборах, которые состоятся в течение этого года", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит в коммюнике Европейская комиссия.

Боррель добавил, что Европейский союз "твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".

В опубликованном в процессе подготовки к предстоящему весной Совету ассоциации ЕС-Грузия докладе отмечается, что "предстоящие месяцы будут решающими для Грузии в борьбе, которую она ведет против растущего политического раскола, и в демонстрации своей приверженности осуществлению предпринятых реформ, в частности, по избирательным и судебным вопросам".

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, СИТУАЦИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]