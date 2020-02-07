Падение спроса на нефть в Китае вынуждает продавцов искать альтернативные направления поставок

Спрос на нефть в КНР резко упал в результате распространения коронавируса, и некоторые китайские покупатели отказываются от закупок, что вынуждает поставщиков искать альтернативные источники спроса в Азии.
Поставщики, включая крупные нефтекомпании и трейдеров, предлагают азиатским трейдерам нефть сортов ESPO, Basrah Light и Lula с поставкой всего через несколько недель, что является довольно необычной ситуацией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее агентство сообщало, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, которое ограничивает как потребление электроэнергии, так и спрос на туристические услуги и экономическую активность в целом.
Некоторые покупатели нефти в КНР - особенно независимые нефтеперерабатывающие компании - просят продавцов отложить поставки или аннулировать уже сделанные заказы. В этих условиях поставщики стремятся как можно быстрее найти альтернативных покупателей и распродать максимально возможные объемы нефти, отмечают трейдеры.
Нефтеперерабатывающие компании в Китае за последнюю неделю сократили объемы переработки нефти примерно на 15%, и, как ожидается, снижение продолжится в ближайшие недели. Объемы нефтепереработки как государственных, так и частных компаний, сократились не менее чем на 2 млн б/с, сообщают источники Bloomberg.
Спрос на авиационное топливо в Китае упал в связи с отменой множества авиарейсов из-за распространения коронавируса, и нефтеперерабатывающие компании пытаются перенаправить поставки в другие регионы. Так, согласно данным международной группы компаний Kpler, танкеры вместимостью порядка 3 млн баррелей авиационного топлива (этого достаточно для того, чтобы заправить 4 тыс. самолетов Boeing 777-200), предназначавшиеся азиатским покупателям, были перенаправлены в калифорнийские порты.
В этих условиях оптовые цены на авиационное топливо в Лос-Анджелесе на этой неделе упали до минимального уровня за два года, что заставило продавцов перенаправлять танкеры из Калифорнии в Канаду и Чили.
Для глобального сектора транспортировки сырья текущий квартал, вероятно, будет очень сложным, учитывая последствия коронавируса для сырьевых рынков, а также сезонное снижение спроса на сырье, отмечают эксперты IHS Markit.
Ставки фрахта падают на фоне растущих сигналов снижения спроса на услуги транспортировки сырьевых товаров.
Судоходный сектор столкнется с "кризисом спроса в краткосрочной перспективе", поскольку эти компании в значительной мере зависят от спроса со стороны Китая, отмечает Рахул Капур, отвечающий за аналитику в сфере продажи и транспортировки сырья в IHS Markit.
Мировые цены на нефть завершают в минусе пятую неделю подряд на растущих опасениях падения спроса из-за распространения китайского коронавируса. Brent подешевела более чем на 6% с начала текущей недели, WTI упала в цене на 1,5%. Падение цен с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 6%, что указывает на "медвежий" тренд.
Азербайджан и Беларусь и обсудили сотрудничество в сфере безопасности
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Глава Генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов
Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса
Путин и Лукашенко прервали переговоры для игры в хоккей
Туркомпании в Азербайджане обяжут страховать ответственность перед третьими лицами
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Президент Эстонии заблокировала законопроект о пенсионной реформе
В Белоруссии запретили опасные российские конфеты
Дипмиссия РФ в Таллине благодарит Эстонию за спасение российских моряков, оформляет документы на их выезд
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе