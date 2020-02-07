Падение спроса на нефть в Китае вынуждает продавцов искать альтернативные направления поставок

Спрос на нефть в КНР резко упал в результате распространения коронавируса, и некоторые китайские покупатели отказываются от закупок, что вынуждает поставщиков искать альтернативные источники спроса в Азии.

Поставщики, включая крупные нефтекомпании и трейдеров, предлагают азиатским трейдерам нефть сортов ESPO, Basrah Light и Lula с поставкой всего через несколько недель, что является довольно необычной ситуацией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее агентство сообщало, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, которое ограничивает как потребление электроэнергии, так и спрос на туристические услуги и экономическую активность в целом.

Некоторые покупатели нефти в КНР - особенно независимые нефтеперерабатывающие компании - просят продавцов отложить поставки или аннулировать уже сделанные заказы. В этих условиях поставщики стремятся как можно быстрее найти альтернативных покупателей и распродать максимально возможные объемы нефти, отмечают трейдеры.

Нефтеперерабатывающие компании в Китае за последнюю неделю сократили объемы переработки нефти примерно на 15%, и, как ожидается, снижение продолжится в ближайшие недели. Объемы нефтепереработки как государственных, так и частных компаний, сократились не менее чем на 2 млн б/с, сообщают источники Bloomberg.

Спрос на авиационное топливо в Китае упал в связи с отменой множества авиарейсов из-за распространения коронавируса, и нефтеперерабатывающие компании пытаются перенаправить поставки в другие регионы. Так, согласно данным международной группы компаний Kpler, танкеры вместимостью порядка 3 млн баррелей авиационного топлива (этого достаточно для того, чтобы заправить 4 тыс. самолетов Boeing 777-200), предназначавшиеся азиатским покупателям, были перенаправлены в калифорнийские порты.

В этих условиях оптовые цены на авиационное топливо в Лос-Анджелесе на этой неделе упали до минимального уровня за два года, что заставило продавцов перенаправлять танкеры из Калифорнии в Канаду и Чили.

Для глобального сектора транспортировки сырья текущий квартал, вероятно, будет очень сложным, учитывая последствия коронавируса для сырьевых рынков, а также сезонное снижение спроса на сырье, отмечают эксперты IHS Markit.

Ставки фрахта падают на фоне растущих сигналов снижения спроса на услуги транспортировки сырьевых товаров.

Судоходный сектор столкнется с "кризисом спроса в краткосрочной перспективе", поскольку эти компании в значительной мере зависят от спроса со стороны Китая, отмечает Рахул Капур, отвечающий за аналитику в сфере продажи и транспортировки сырья в IHS Markit.

Мировые цены на нефть завершают в минусе пятую неделю подряд на растущих опасениях падения спроса из-за распространения китайского коронавируса. Brent подешевела более чем на 6% с начала текущей недели, WTI упала в цене на 1,5%. Падение цен с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 6%, что указывает на "медвежий" тренд.