Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.02.2020 21:16

Нападения на иракские базы сократили сотрудничество коалиции США с Багдадом - представитель коалиции

Недавние атаки против иракских баз, где находятся военные из антитеррористической коалиции США, вызвали проблемы в оказании помощи властям Ирака, однако стороны не отказываются от партнерства, заявил представитель коалиции полковник Майкл Каггинс.

"Была серия атак на базы, где размещены силы коалиции. В результате этих атак коалиции пришлось передислоцировать некоторый персонал, которые были там в рамках тренировочных миссий и консультаций", - сказал он курдскому телеканалу "Рудау".

"За последние недели коалиция приостановила операции за пределами иракских баз, где мы (коалиция - ИФ) находимся. Но я хотел бы подчеркнуть и помочь понять, что мы остаемся в партнерских отношениях с иракскими силами безопасности, а в Сирии мы проводим полномасштабные операции с "Сирийскими демократическими силами" по поимке боевиков группировки ИГ", - продолжил он.

В частности, отметил полковник, пришлось приостановить техническую экспертизу, предоставляемую коалицией иракским военным при эксплуатации Ираком истребителей F-16.

В то же время он признал, что наряду с помощью иракской стороне силы коалиции намерены защищать себя, "потому как мы (коалиция - ИФ) не ожидали, что столкнемся у угрозой от баллистических ракет".

В свою очередь "Рудау" напоминает, что ранее стало известно о намерении США развернуть противоракетные системы на базах, где находятся американские военные.

Также полковник упомянул, что боевики "спящих ячеек" ИГ продолжают вылазки в провинциях Дияла, Анбар и Ниневия.

Ранее агентство Associated press (AP) со ссылкой на ряд иракских источников, что Багдад после убийства иранского военачальника Касема Сулеймани распорядился о сокращении до минимума взаимодействия с коалицией США в операциях против группировки ИГ.

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Всего в Ираке размещены 5,2 тыс. американских военнослужащих, оказывающих местным силам помощь в борьбе с ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОАЛИЦИЯ, ИРАК, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Катар и Кувейт присоединятся к коалиции США для защиты судоходства в Персидском заливе - Пентагон Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана Зариф сомневается в способности США сформировать коалицию в Персидском заливе США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива - Помпео Тиллерсон призывает партнеров США помогать территориям, освобожденным от ИГ США не уйдут с севера Сирии и будут поддерживать курдские отряды, несмотря на протесты Турции - американский генерал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]