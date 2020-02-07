Нападения на иракские базы сократили сотрудничество коалиции США с Багдадом - представитель коалиции

Недавние атаки против иракских баз, где находятся военные из антитеррористической коалиции США, вызвали проблемы в оказании помощи властям Ирака, однако стороны не отказываются от партнерства, заявил представитель коалиции полковник Майкл Каггинс.

"Была серия атак на базы, где размещены силы коалиции. В результате этих атак коалиции пришлось передислоцировать некоторый персонал, которые были там в рамках тренировочных миссий и консультаций", - сказал он курдскому телеканалу "Рудау".

"За последние недели коалиция приостановила операции за пределами иракских баз, где мы (коалиция - ИФ) находимся. Но я хотел бы подчеркнуть и помочь понять, что мы остаемся в партнерских отношениях с иракскими силами безопасности, а в Сирии мы проводим полномасштабные операции с "Сирийскими демократическими силами" по поимке боевиков группировки ИГ", - продолжил он.

В частности, отметил полковник, пришлось приостановить техническую экспертизу, предоставляемую коалицией иракским военным при эксплуатации Ираком истребителей F-16.

В то же время он признал, что наряду с помощью иракской стороне силы коалиции намерены защищать себя, "потому как мы (коалиция - ИФ) не ожидали, что столкнемся у угрозой от баллистических ракет".

В свою очередь "Рудау" напоминает, что ранее стало известно о намерении США развернуть противоракетные системы на базах, где находятся американские военные.

Также полковник упомянул, что боевики "спящих ячеек" ИГ продолжают вылазки в провинциях Дияла, Анбар и Ниневия.

Ранее агентство Associated press (AP) со ссылкой на ряд иракских источников, что Багдад после убийства иранского военачальника Касема Сулеймани распорядился о сокращении до минимума взаимодействия с коалицией США в операциях против группировки ИГ.

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Всего в Ираке размещены 5,2 тыс. американских военнослужащих, оказывающих местным силам помощь в борьбе с ИГ.