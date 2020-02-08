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ТЭК 08.02.2020 01:17

Финляндия планирует начать промышленную добычу урана

Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу (Kainuu) в восточной части страны.

Согласно лицензии, на руднике компании в Соткамо (Sotkamo) можно будет производить до 250 тонн урана в год, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.

Компания Terrafame, которая занимается в основном добычей никеля и цинка, сообщила, что для запуска уранового завода потребуется около года. Однако сроки могут быть сдвинуты, если Финский союз охраны природы обжалует решение правительства в Высшем административном суде.

Уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УРАН, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]