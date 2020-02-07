Азербайджан и Беларусь и обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков 7 февраля встретился с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.
«Собеседники на встрече обсудили вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере производственной кооперации, торгово-экономической и энергетической отраслях, а также проблемы международной и региональной безопасности», сообщает Госсекретариат Совбеза.
Кроме этого, стороны отметили позитивную динамику двусторонних отношений по всем направлениям, а также подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.
А.Азизов
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