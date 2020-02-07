Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 07.02.2020 21:29

Азербайджан и Беларусь и обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков 7 февраля встретился с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

«Собеседники на встрече обсудили вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере производственной кооперации, торгово-экономической и энергетической отраслях, а также проблемы международной и региональной безопасности», сообщает Госсекретариат Совбеза.

Кроме этого, стороны отметили позитивную динамику двусторонних отношений по всем направлениям, а также подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]