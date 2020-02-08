«День тишины» наступил в Азербайджане перед досрочными парламентскими выборами

В Азербайджане, где в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, в субботу наступил "день тишины".
Согласно законодательству республики, с 8:00 субботы прекращается агитация кандидатов в депутаты.
В субботу глава ЦИК Мазахир Панахов проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании.
Участие в выборах принимает рекордное число кандидатов - 1315, которые будут бороться за 125 мест в парламенте Азербайджана.
Депутаты парламента Азербайджана избираются на 5 лет.
Н.Абббасова
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