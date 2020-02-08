«День тишины» наступил в Азербайджане перед досрочными парламентскими выборами

В Азербайджане, где в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, в субботу наступил "день тишины".

Согласно законодательству республики, с 8:00 субботы прекращается агитация кандидатов в депутаты.

В субботу глава ЦИК Мазахир Панахов проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании.

Участие в выборах принимает рекордное число кандидатов - 1315, которые будут бороться за 125 мест в парламенте Азербайджана.

Депутаты парламента Азербайджана избираются на 5 лет.

Н.Абббасова