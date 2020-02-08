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Внутренняя политика 08.02.2020 08:00

«День тишины» наступил в Азербайджане перед досрочными парламентскими выборами

В Азербайджане, где в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, в субботу наступил "день тишины".

Согласно законодательству республики, с 8:00 субботы прекращается агитация кандидатов в депутаты.

В субботу глава ЦИК Мазахир Панахов проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании.

Участие в выборах принимает рекордное число кандидатов - 1315, которые будут бороться за 125 мест в парламенте Азербайджана.

Депутаты парламента Азербайджана избираются на 5 лет.

Н.Абббасова

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, АГИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]