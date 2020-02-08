Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (20:00 пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 34,546 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй - 24,953 тыс. человек смертельный исход зафиксирован в 722 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,399 тыс. человек, смертельных случаев - на 86. В Хубэе скончался 81 человек, два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по одному - в провинциях Хэнань и Ганьсу, один - в Пекине.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс. человек, состояние 6,1 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2 тыс. человек выздоровели и выписаны.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 52 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 26 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.
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