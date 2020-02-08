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08.02.2020 09:15

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (20:00 пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 34,546 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй - 24,953 тыс. человек смертельный исход зафиксирован в 722 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,399 тыс. человек, смертельных случаев - на 86. В Хубэе скончался 81 человек, два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по одному - в провинциях Хэнань и Ганьсу, один - в Пекине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс. человек, состояние 6,1 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 52 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 26 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]