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Регион 08.02.2020 09:35

Россия и Венесуэла на фоне санкций США будут углублять сотрудничество в энергетике - Лавров

Москва и Каракас договорились углублять сотрудничество в сфере энергетики и торговли на фоне санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы согласовали наши действия по углублению координации на международной арене. Договорились и о развитии работы по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каракасе.

Он отметил, что "особенно перспективны согласованные действия в таких сферах как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта".

По словам главы МИД РФ, "все аспекты материального взаимодействия, практического сотрудничества" Москвы и Каракаса будут рассмотрены "на планируемой в мае этого года сессии комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию".

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]