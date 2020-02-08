Россия и Венесуэла на фоне санкций США будут углублять сотрудничество в энергетике - Лавров

Москва и Каракас договорились углублять сотрудничество в сфере энергетики и торговли на фоне санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы согласовали наши действия по углублению координации на международной арене. Договорились и о развитии работы по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каракасе.
Он отметил, что "особенно перспективны согласованные действия в таких сферах как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта".
По словам главы МИД РФ, "все аспекты материального взаимодействия, практического сотрудничества" Москвы и Каракаса будут рассмотрены "на планируемой в мае этого года сессии комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию".
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