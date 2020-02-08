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Регион 08.02.2020 09:25

Вице-премьер, курирующий "нефтянку", и глава ЦБ Туркменистана получили выговор от президента страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу своим распоряжением объявил строгие выговоры ряду должностных лиц туркменского правительства, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Выговоры объявлены "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки". В частности, с этой формулировкой строгий выговор объявлен вице-премьеру Мыратгельды Мередову, курирующему нефтегазовый сектор.

Председателю Центрального банка Туркменистана Мердану Аннадурдыеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также ослабление контроля над поступлением валютных средств.

Строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков объявлен советнику президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаеву.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТА, ЧИНОВНИКИ, ВЫГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]