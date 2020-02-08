Президент Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу своим распоряжением объявил строгие выговоры ряду должностных лиц туркменского правительства, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Выговоры объявлены "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки". В частности, с этой формулировкой строгий выговор объявлен вице-премьеру Мыратгельды Мередову, курирующему нефтегазовый сектор.
Председателю Центрального банка Туркменистана Мердану Аннадурдыеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также ослабление контроля над поступлением валютных средств.
Строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков объявлен советнику президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаеву.
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