Бердымухамедов сменил мэра Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил глав четырех регионов Туркменистана в ходе расширенного заседания правительства в минувшую пятницу, сообщает Государственное информационное агентство страны.
В частности, президент назначил руководителем Ахалского велаята Язмухаммета Гурбанова. Занимавшего этот пост Сердара Бердымухамедова (своего сына - ИФ), глава государства назначил руководителем нового министерства промышленности и строительного производства.
Освободив от должности хякима (мэра) Ашхабада Шамухамета Дурдылыева, президент назначил вице-премьером. Главой столичной администрации поставлен Язтаган Гылыджов, который до этого руководил Балканским велаятом. Новым хякимом этого приморского региона назначен Тангрыгулы Атахаллыев, бывший до этого дня главой администрации Лебапского велаята.
Руководить Лебапским регионом назначен Шохрат Амангелдиев, который с июня 2019 года был заведующим отделом сельскохозяйственной отрасли Кабинета министров Туркменистана, а до этого (в период с 29 ноября 2017 по 17 июня 2019 года) был хякимом Ахалского велаята, пока на его место президент не назначил Сердара Бердымухамедова.
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР
Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике
Китайские трейдеры отменяют заказы на поставку меди, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства - FT
Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак
Бердымухамедов поручил построить 300-метровую стелу в честь 30-летия независимости Туркменистана
Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе