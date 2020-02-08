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Регион 08.02.2020 10:45

Бердымухамедов сменил мэра Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил глав четырех регионов Туркменистана в ходе расширенного заседания правительства в минувшую пятницу, сообщает Государственное информационное агентство страны.

В частности, президент назначил руководителем Ахалского велаята Язмухаммета Гурбанова. Занимавшего этот пост Сердара Бердымухамедова (своего сына - ИФ), глава государства назначил руководителем нового министерства промышленности и строительного производства.

Освободив от должности хякима (мэра) Ашхабада Шамухамета Дурдылыева, президент назначил вице-премьером. Главой столичной администрации поставлен Язтаган Гылыджов, который до этого руководил Балканским велаятом. Новым хякимом этого приморского региона назначен Тангрыгулы Атахаллыев, бывший до этого дня главой администрации Лебапского велаята.

Руководить Лебапским регионом назначен Шохрат Амангелдиев, который с июня 2019 года был заведующим отделом сельскохозяйственной отрасли Кабинета министров Туркменистана, а до этого (в период с 29 ноября 2017 по 17 июня 2019 года) был хякимом Ахалского велаята, пока на его место президент не назначил Сердара Бердымухамедова.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СТОЛИЦА, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]