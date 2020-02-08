В Гонконге введен карантин для приехавших с материкового Китая

Генконсульство России в Гонконге сообщает о введении в городе двухнедельного карантина для пассажиров, прибывающих с территории континентального Китая, либо посещавших его в последние 14 дней.

"Просьба быть внимательными при планировании поездок", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке генконсульства в субботу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс. человек, состояние 6,1 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 52 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 26 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.