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ТЭК 08.02.2020 10:20

Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", - сказал Козак журналистам.

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год".

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

В 2017 году Россия и Белоруссия договорились о схеме "перетаможки" при поставках нефти как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

Так, годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составлял 24 млн тонн, а фактически Минск закупал 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетаможивались", то есть в белорусский бюджет перечислялись экспортные пошлины с этого объема. Общий объем субсидии за "перетаможку" в целом оценивался примерно в $2 млрд в год.

На 2020 год о таком механизме стороны не договорились. Более того, ввиду отсутствия договоренностей между российскими и белорусскими компаниями по цене поставок нефти с 1 января 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию остановились, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар".

По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хотела повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно.

Лукашенко также утверждал, что Москва не выполняет договоренностей о ценах на газ для республики, достигнутых при продаже "Газпрому" (MOEX: GAZP) в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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