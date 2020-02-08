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Это интересно 08.02.2020 10:25

Бердымухамедов поручил построить 300-метровую стелу в честь 30-летия независимости Туркменистана

Возвести 300- метровый монумент в честь 30-й годовщины независимости Туркменистана предложил президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2019 года, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Говоря о приближении 30-й годовщины независимости страны, президент выдвинул инициативу возведения уникального монумента в честь этого знаменательного события, чтобы о нём помнили будущие поколения, отмечает информагентство.

"Целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров", - сказал Бердымухамедов.

В данной связи президент поручил вице-премьеру Шамухамету Дурдылыеву в ближайшее время подготовить проект сооружения и объявить тендер на его строительство.

30-ю годовщину государственной независимости в Туркменистане будут праздновать в 2021 году.

27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалистической республики принял Конституционный Закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан.

С тех пор День независимости отмечался в стране каждый год 27 и 28 октября. С 2018 года решением Меджлиса (парламента) Туркменистана его празднование перенесли на 27 сентября.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НЕЗАВИСИМОСТЬ, МОНУМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]