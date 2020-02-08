Замглавы Минтранса Киргизии задержан за дачу взятки в $10 тыс. - спецслужба

Заместитель министра транспорта и дорог Киргизии Женишбек Ногойбаев задержан за дачу взятки в размере $10 тыс., сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"7 февраля сотрудниками Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ Киргизии в ходе следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкек при даче части взятки в размере $10 тыс. задержан с поличным замминистра транспорта и дорог Киргизии Ногойбаев, а также директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля", - сообщили представитель спецслужбы.
По его словам, заместитель министра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников, курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.
Начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "дача взятки" Уголовного кодекса Киргизии (ст. 314 УК КР), задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, ведется следствие, добавили в пресс-службе.
Во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722 - Госкомздрав КНР
Toyota открыла второй автомобильный завод в Мексике
Китайские трейдеры отменяют заказы на поставку меди, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства - FT
Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак
Бердымухамедов поручил построить 300-метровую стелу в честь 30-летия независимости Туркменистана
Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе