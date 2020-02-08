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СНГ 08.02.2020 10:34

Замглавы Минтранса Киргизии задержан за дачу взятки в $10 тыс. - спецслужба

Заместитель министра транспорта и дорог Киргизии Женишбек Ногойбаев задержан за дачу взятки в размере $10 тыс., сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"7 февраля сотрудниками Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ Киргизии в ходе следственно-оперативных мероприятий в городе Бишкек при даче части взятки в размере $10 тыс. задержан с поличным замминистра транспорта и дорог Киргизии Ногойбаев, а также директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля", - сообщили представитель спецслужбы.

По его словам, заместитель министра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников, курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

Начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "дача взятки" Уголовного кодекса Киргизии (ст. 314 УК КР), задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, ведется следствие, добавили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЧИНОВНИК, ВЗЯТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]